Verdi-Demo in München
Urteil im Mordprozess um Auto-Anschlag erwartet

Im Mordprozess um den tödlichen Auto-Anschlag auf eine Gewerkschaftsdemonstration in München soll heute das Urteil gesprochen werden.

    Blick auf das große burgähnliche Backsteingebäude unter einem Wolkenhimmel. Davor parken Autos. Auf den Bürgersteigen gehen Menschen.
    Das Oberlandesgericht München in der Prielmayerstrasse (Archivbild). (dpa / Sven Simon / Frank Hoermann)
    Angeklagt ist ein 25 Jahre alter Afghane. Der Anschlag geschah im Februar 2025. Eine Mutter und ihre zweijährige Tochter wurden getötet.
    Die Bundesanwaltschaft geht von einem religiös motivierten politischen Anschlag aus. Sie forderte vor dem Oberlandesgericht München eine lebenslange Haftstrafe sowie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Dies würde eine Freilassung auf Bewährung nach 15 Jahren Gefängnis erschweren.
    Die Verteidigung plädierte auf eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren und die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.
    Diese Nachricht wurde am 06.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.