Verdi-Demo in München

Angeklagt ist ein 25 Jahre alter Afghane. Der Anschlag geschah im Februar 2025. Eine Mutter und ihre zweijährige Tochter wurden getötet.
Die Bundesanwaltschaft geht von einem religiös motivierten politischen Anschlag aus. Sie forderte vor dem Oberlandesgericht München eine lebenslange Haftstrafe sowie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Dies würde eine Freilassung auf Bewährung nach 15 Jahren Gefängnis erschweren.
Die Verteidigung plädierte auf eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren und die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.
Diese Nachricht wurde am 06.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.