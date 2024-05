Björn Höcke vor dem Landgericht Halle (picture alliance / dpa / Reuters / Pool / Fabrizio Bensch)

Der Vorsitzende Richter am Landgericht Halle an der Saale sagte, er gehe davon aus, dass das Urteil am nächsten Prozesstag am 14. Mai verkündet werden könne. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft aus "prozess-ökonomischen Gründen" einen Antrag zurückgezogen, der vorsah, eine weitere Anklage gegen den AfD-Politiker mitzuverhandeln.

Höcke soll bei einer Rede im Mai 2021 in Merseburg wissentlich eine verbotene Parole der nationalsozialistischen SA ausgesprochen haben. Der frühere Geschichtslehrer weist dies zurück und argumentiert, ihm sei die Strafbarkeit des Ausspruchs nicht bewusst gewesen.

