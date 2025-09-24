Der frühere französische Präsident Sarkozy steht in Paris vor Gericht (Archivfoto). (AFP / BERTRAND GUAY)

Das Pariser Strafgericht will heute seine Entscheidung verkünden. Sarkozy drohen unter anderem wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit und der illegalen Wahlkampffinanzierung bis zu zehn Jahre Haft und eine Geldstrafe. In dem Prozess geht es um Hinweise, denen zufolge für Sarkozys Wahlkampf 2007 illegal Geld von der Führung des damaligen libyschen Machthabers Gaddafi geflossen sein soll. Ein Zeuge hatte gesagt, er habe mehrere in Libyen vorbereitete Koffer mit insgesamt fünf Millionen Euro ins Pariser Innenministerium gebracht, das damals von Sarkozy geführt wurde. Der Konservative hatte die Anschuldigungen stets zurückgewiesen.

Sarkozy war von 2007 bis 2012 französischer Staatspräsident.

