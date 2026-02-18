Dem 65-Jährigen werden Aufstand und Machtmissbrauch vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft fordert die Todesstrafe. Sie wirft Yoon vor, aus "Machtgier" eine Diktatur und langfristige Herrschaft angestrebt zu haben. Yoon hatte im Dezember 2024 vor dem Hintergrund eines Haushaltsstreits zeitweise das Kriegsrecht ausgerufen. Spezialeinheiten des Militärs erhielten den Befehl, die Nationalversammlung in Seoul abzusperren. Das Land geriet danach in eine monatelange Staatskrise.
Sollte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft folgen, wäre eine Hinrichtung Yoons äußerst unwahrscheinlich. Südkorea hat die Vollstreckung der Todesstrafe seit 1997 faktisch ausgesetzt.
Diese Nachricht wurde am 19.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.