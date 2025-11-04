Kriminalität

Prozessauftakt gegen einen Krankenpfleger in Aachen (Oliver Berg/dpa)

Ein 44-jähriger Pfleger ist wegen neunfachen Mordes und 34-fachen Mordversuchs angeklagt. Er soll zwischen Dezember 2023 und Mai 2024 Patientinnen und Patienten mit Überdosen von Beruhigungs- und Schmerzmitteln getötet haben. Begangen habe er seine Taten in Nachtschichten in einem Krankenhaus in Würselen nahe Aachen, heißt es in der Anklageschrift. Sein Ziel sei gewesen, Patientinnen und Patienten während seiner Schichten ruhigzustellen, um möglichst wenig Arbeit zu haben. Die Anklage fordert eine lebenslange Haftstrafe - die Verteidigung einen Freispruch.

