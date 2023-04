Flugzeugabsturz

Die Gesellschaft Air France und der Hersteller Airbus sind Jahre nach dem Flugzeugunglück freigesprochen worden. (BRAZILIAN NAVY/AFP)

Das teilte ein Gericht in Paris am frühen Nachmittag mit. Danach konnte kein sicherer Kausalzusammenhang zwischen möglichen Fehlern und dem Absturz festgestellt werden. Airbus wurde in dem Verfahren etwa vorgehalten, die Folgen eines Ausfalls der Sonden für die Geschwindigkeitsmessung unterschätzt zu haben. Air France wiederum soll seine Piloten nicht ausreichend geschult haben.

Die Maschine war am 1. Juni 2009 auf dem Weg von Rio nach Paris in eine Unwetterfront geraten und über dem Atlantik abgestürzt.

