Hamburg
Urteil in Prozess um rechtsextreme Gruppe "Letzte Verteidigungswelle" erwartet

Im Prozess gegen acht mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer der rechtsextremistischen Gruppe "Letzte Verteidigungswelle" verkündet das Oberlandesgericht in Hamburg am Mittag das Urteil.

    Hamburg: Polizeibeamte stehen vor dem Strafjustizgebäude, wo der Prozesses gegen die rechtsextreme Terrorgruppe "Letzte Verteidigungswelle" beginnt.
    Heute fällt das Urteil gegen die rechtsextreme Terrorgruppe "Letzte Verteidigungswelle" in Hamburg. (Marcus Brandt / dpa / Marcus Brandt)
    Die teils noch minderjährigen Beschuldigten sind unter anderem wegen versuchten Mordes und Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation angeklagt. Sie sollen nach Angaben der Bundesanwaltschaft potenziell tödliche Spreng- und Brandanschläge auf Geflüchtete und Linke geplant und verübt haben. Bei den Taten kamen keine Menschen zu Schaden, was laut Anklage wohl nur Zufällen zu verdanken war.
    Der Prozess fand wegen des Alters der Beschuldigten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
    Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.