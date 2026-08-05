Die teils noch minderjährigen Beschuldigten sind unter anderem wegen versuchten Mordes und Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation angeklagt. Sie sollen nach Angaben der Bundesanwaltschaft potenziell tödliche Spreng- und Brandanschläge auf Geflüchtete und Linke geplant und verübt haben. Bei den Taten kamen keine Menschen zu Schaden, was laut Anklage wohl nur Zufällen zu verdanken war.
Der Prozess fand wegen des Alters der Beschuldigten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.