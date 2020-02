Urteil in Spanien Zum Interview ins Gefängnis

Immer wieder berichten Journalisten über Häftlinge und führen Interviews in Gefängnissen. Zuletzt aber beklagen viele Pressevertreter in Spanien, dass sie nicht mehr in Haftanstalten hineingelassen würden. Das oberste Gericht des Landes hat diese Praxis jetzt für verfassungswidrig erklärt.

Von Hans-Günter Kellner