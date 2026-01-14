Das Landgericht Bamberg hob eine Entscheidung des Amtsgerichts auf. Zur Begründung hieß es, der Beitrag sei im Gesamtkontext durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Auch der Vertreter der Staatsanwaltschaft erklärte, es handle sich nicht um eine Schmähkritik.
Der Journalist hatte im Februar 2023 auf der Plattform X eine Foto-Montage von Faeser gepostet. Darauf hielt die SPD-Politikerin ein Schild in der Hand, auf dem stand "Ich hasse die Meinungsfreiheit".
Diese Nachricht wurde am 14.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.