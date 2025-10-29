Die kalifornische Bundesrichterin Illston erließ eine entsprechende einstweilige Verfügung. Diese gilt bis zu einem Hauptverfahren, wie aus den Gerichtsdokumenten hervorgeht.
Die Richterin hatte der Regierung kürzlich bereits untersagt, massenhaft Angestellte des öffentlichen Dienstes zu entlassen. In einer Anhörung hatte sie der Regierung vorgeworfen, den sogenannten "Shutdown" für politische Zwecke ausnutzen zu wollen. US-Präsident Trump hatte davon gesprochen, dass vor allem solche Bedienstete entlassen werden sollten, die den Demokraten nahestünden.
