Berufungsverfahren

Er muss für zehn Jahre ins Gefängnis, wie das Gericht in Nîmes bekanntgab. Bei seiner vorherigen Verurteilung waren es neun Jahre. Der 44-Jährige war der einzige Angeklagte, der nach dem ersten Prozess in Berufung gegangen war.
Pelicots Ehemann war bereits im Dezember zur Höchststrafe von 20 Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte seine Frau über Jahre hinweg immer wieder mit Medikamenten betäubt und gemeinsam mit Internet-Bekanntschaften vergewaltigt. 50 Mittäter erhielten ebenfalls mehrjährige Gefängnisstrafen.
Diese Nachricht wurde am 09.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.