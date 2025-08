EuGH

Urteil zu Italiens "Albanien-Modell" erwartet

Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg verkündet heute sein Urteil zum Abkommen zwischen Italien und Albanien zur Auslagerung von Asylverfahren. Die Regierung in Rom will Migranten während der Prüfung ihrer Anträge in eigens dafür errichteten Lagern in dem Balkanstaat unterbringen.