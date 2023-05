Leiharbeit ist auch in der Landwirtschaft oft mit schlechteren Bedingungen verbunden. (imago images / Jochen Tack)

Ob Fleischverarbeitung, Paketzustellung oder Metallindustrie: Leiharbeit hat einen schlechten Ruf als Tätigkeit ohne jede Aufstiegsoption. Sie gilt als prekär. Handelt es sich doch oft um schwere, aber gering bezahlte Arbeit, die zudem noch unsicher ist. Tatsächlich liegt der Stundenlohn von Zeit- oder Leiharbeiterinnen und -arbeiterinnen um bis zum 20 Prozent unter dem regulär Beschäftigter – bei oft gleicher Arbeitsleistung . In Deutschland sind davon etwa 800.000 Menschen betroffen.

Wer so viel weniger Geld erhält, muss dafür eine tarifliche Entschädigung bekommen, etwa in Form von mehr Urlaub, urteilte im Dezember 2022 der Europäische Gerichtshof (EuGH) . Nach Aussagen von Betroffenen geschieht dies aber offenbar häufig nicht in angemessener Form. Am 31. Mai 2023 soll das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entscheiden, was genau die EuGH-Entscheidung für das deutsche Rechtssystem bedeutet.

Wie das Bundesarbeitsgericht auch urteilt: Es dürfte eine Grundsatzentscheidung darüber werden, ob das System der Zwei-Klassen-Bezahlung von Leiharbeitern und Stammbeschäftigten ein Ende findet oder weitergeht.

Eine Zeitarbeiterin aus Bayern hatte sich bis zum Bundesarbeitsgericht (BAG) hochgeklagt. Sie prangerte an, dass sie 2017 von ihrer Zeitarbeitsfirma nur gut neun Euro pro Stunde erhalten habe, während ihre stammbeschäftigten Kolleginnen und Kollegen im Einsatzunternehmen mehr als 13,50 Euro bekommen hätten.

Doch die Richtlinie bietet den Mitgliedsstaaten ein Schlupfloch, das man sich in Deutschland zunutze macht: Ist der schlechtere Lohn in einem Tarifvertrag geregelt, darf in der Leiharbeit doch schlechter bezahlt werden als in den Stammbetrieben. So einfach aber geht es nicht, urteilten die EuGH-Richter im Dezember 2022.

„Die Richtlinie der EU lässt es zwar zu, dass man durch Tarifvertrag besondere Regelungen schafft. Es muss aber der sogenannte Gesamtschutz des Arbeitnehmers erhalten bleiben. Und diesen haben sie in der Weise definiert, dass sie gesagt haben: Es muss, wenn man vom Lohn nach unten abweicht, auf der anderen Seite eine Kompensation geben, zum Beispiel längeren Urlaub oder ähnliches mehr“, sagt dazu der Arbeitsrechtler und emeritierte Professor Wolfgang Däubler.

Mehr als 800.000 Beschäftigte arbeiten in Deutschland in der Leiharbeit. Ihre Tätigkeit wird durch das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und, wie erwähnt, auch durch Tarifverträge geregelt.

Für Beschäftigte in der Leiharbeitsbranche gilt seit dem 1. April 2023 eine Lohnuntergrenze von 13 Euro pro Stunde . In wohl keinem anderen Bereich ist die Bindung an einen Tarifvertrag so hoch, nämlich 98 Prozent. Das klingt zunächst einmal gut, aber genau diese Bindung an die Tarifverträge ermöglicht den Unternehmen die schlechtere Bezahlung – weil sie sich auf die Verträge berufen können.

Teils bekommen Leiharbeiter bis zu knapp 20 Prozent weniger Lohn, das können mehrere hundert Euro im Monat sein. Innerhalb bestimmter Tätigkeitsfelder in Industriebereichen mit relativ hohen Lohnniveaus sind die Unterschiede zum Teil noch deutlicher.

Was man spontan vielleicht nicht vermuten würde: In den klassischen Niedriglohnbereichen dagegen ist laut Deutschem Gewerkschaftsbund (DGB) der Lohnabstand zur Leiharbeit vergleichsweise niedrig . So beträgt der Unterschied im Objekt- oder Wachschutz nur 8,2 Prozent, in der Altenpflege sieben Prozent und in der Reinigung 6,5 Prozent.

Seitens des Arbeitgeberverbands Interessenverband der Deutschen Zeitarbeitsunternehmen (IGZ) heißt es: Die Leiharbeiter seien auch durch das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz geschützt. Dieses schreibt vor: Wenn Leihbeschäftigte unbefristet bei einer Leiharbeitsfirma angestellt sind, muss das Leiharbeitsunternehmen sie auch in der Zeit zwischen zwei Einsätzen bezahlen, wenn sie nicht arbeiten. Das sei ein guter Ausgleich, so der IGZ. Tatsächlich wäre dies aus Sicht des EuGH akzeptabel.

Wie aber sieht es in der Realität aus? Ein betroffener Leiharbeiter, der anonym bleiben will, beschreibt, wie diese Regelung bei ihm umgangen wurde: „Wenn dann einsatzfreie Zeiten waren, wurde immer wieder versucht, in das Stundenkonto zu greifen: Dass man die Plusstunden, die man aufgebaut hatte, abgebaut hat. Die dürfen das eigentlich nicht, aber sie machen es alle, weil sie genau wissen, wer sich dagegen wehrt, der wird so lange in schlechte Einsätze geschickt, bis er von sich aus aufgibt und kündigt, oder eben brav wird.“

Tariflicher Ausgleich gilt nur für Unbefristete

Für nur befristet von der Zeitarbeitsfirma Beschäftigte gilt die Regelung nicht. Der oben zitierte Leiharbeiter betont zudem, er habe sich weder durch das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, das die Leiharbeit regelt, noch durch den Tarifvertrag geschützt gefühlt. Demnach störte ihn nicht nur die schlechte Bezahlung: Er habe mehr Überstunden machen müssen, habe weniger Urlaubstage als die Stammbelegschaft gehabt – alles legitimiert durch den Tarifvertrag.

Wie es dazu kam, dass Tarifverträge den Spielraum für eine Schlechterstellung von Leiharbeitern lassen, erklärt IG-Metall-Gewerkschafter Juan Carlos Rio Antas: Als die rot-grüne Bundesregierung unter dem Eindruck hoher Arbeitslosenzahlen 2003 die Hartz-Reformen auf den Weg brachte, schränkte sie auch die Rechte von Leihbeschäftigten ein. Arbeitsverträge durften nun ohne Sachgrund befristet werden. Der Kündigungsschutz wurde gelockert.

Um die Beschäftigten in der Leiharbeit dennoch zu schützen, wollten die Gewerkschaften erstmals Tarifverträge dafür aushandeln. Der Gewerkschafter beteuert: „Wir hatten mit den damaligen Arbeitgeberverbänden Tarifverträge verhandelt, die dem Anspruch vergleichbarer Beschäftigungsbedingungen auch entsprachen.“ Die Arbeitgeber jedoch hätten stattdessen mit einer arbeitgebernahen sogenannten „gelben Gewerkschaft“ wie der Christlichen Tarifgemeinschaft (CGZP) Dumping-Verträge abgeschlossen.

Im Fokus nur die feste Belegschaft

Nur: Die CGZP etwa darf schon seit 2010 qua Urteil des Bundesarbeitsgerichts keine Tarifverträge in der Leiharbeit mehr schließen, weil sie zu wenige Leihbeschäftigte vertrat. Die anderen Gewerkschaften hätten also schon damals tätig werden können, um etwas an der Situation der Leiharbeiter zu ändern.

Der zitierte betroffene Leiharbeiter, selbst gewerkschaftlich engagiert, mutmaßt jedoch: Im Fokus der Gewerkschaftsfunktionäre, speziell bezogen auf die IG Metall, stünde nur die festangestellte Belegschaft: „Die sagen einfach, wenn da Arbeitsplätze abgebaut werden im Metallbetrieb, dann werden die Leiharbeiter nach Hause geschickt und die IG Metall-Funktionäre können sagen: ‚Wir haben unsere Belegschaft geschützt.‘“

Der Arbeitsrechtler Wolfgang Däubler sagt: „Ich kann mir das eigentlich gar nicht anders vorstellen, als dass das Bundesarbeitsgericht sagen wird: Tarifverträge ohne Kompensation können den Equal-Pay-Grundsatz nicht verdrängen. Also gilt der gesetzliche Grundsatz von Equal Pay. Das ist eine Aussage, die muss eigentlich in dieser Deutlichkeit kommen und dann können sich Leute darauf berufen und dann kann man daraus Konsequenzen ziehen.“

Für alle Parteien steht mit der Entscheidung viel auf dem Spiel, sagt etwa der Gewerkschafter Juan Carlos Rio Antas: Für Leiharbeitsunternehmen könnte es unattraktiver werden, überhaupt Tarifverträge abzuschließen. Für den Arbeitgeberverband IGZ könnte es sogar das Ende des Systems der Tarifverträge bedeuten. Damit wären die Gewerkschaften bei neuen Regelungen außen vor.

Ann-Kathrin Jeske, mkn