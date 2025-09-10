Oberlandesgericht Düsseldorf

Prozess um Solingen-Anschlag mit drei Toten (Federico Gambarini / dpa / Federico Gambarini)

Der Angeklagte Issa al H. hatte die Tat bereits zum Prozessauftakt im Mai gestanden. Er ist nach einem Gutachten voll schuldfähig. Die Bundesanwaltschaft fordert eine lebenslange Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung.

Der heute 27-jährige Syrer hatte laut Anklage am 23. August vergangenen Jahres beim "Festival der Vielfalt" zum 650-jährigen Bestehen der Stadt Solingen eine 56-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 56 und 67 Jahren getötet. Acht Menschen wurden durch Messerstiche verletzt.

Dem 27-jährigen Issa al Hasan droht wegen dreifachen Mordes, zehnfachen Mordversuchs und als Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat die Höchststrafe: lebenslange Haft mit besonderer Schwere der Schuld und anschließende Sicherungsverwahrung.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.