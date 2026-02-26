Freihandel
Uruguay ratifiziert als erstes Land Mercosur-Abkommen

Uruguay hat als erstes Land das Mercosur-Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union ratifiziert.

    EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sitzt neben den Präsidenten aus Bolivien, Panama, Uruguay, Paraguay und Argentinien und mit dem brasilianischen Außenminister an einem Konferenztisch. Im Hintergrund die Flaggen der verschiedenen Länder und der EU.
    Die Zeremonie zur Vertragsunterzeichnung des Mercosur-Abkommens im Januar. Uruguay hat es jetzt ratifiziert (AFP / LUIS ROBAYO)
    Das Unterhaus des Parlaments billigte das Abkommen und machte damit den Weg für die Europäische Union frei, den Vertrag vorläufig anzuwenden. Zuvor hatte bereits das Oberhaus zugestimmt.
    Die EU-Kommission hat nach eigenen Angaben noch nicht entschieden, ob es das Abkommen vorläufig - also vor der formalen Ratifizierung im Europaparlament - in Kraft setzen will.
    Zu den Mercosur-Staaten gehören neben Uruguay auch Argentinien, Brasilien, Paraguay und Bolivien.
    Diese Nachricht wurde am 26.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.