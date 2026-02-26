Freihandel

Das Unterhaus des Parlaments billigte das Abkommen und machte damit den Weg für die Europäische Union frei, den Vertrag vorläufig anzuwenden. Zuvor hatte bereits das Oberhaus zugestimmt.
Die EU-Kommission hat nach eigenen Angaben noch nicht entschieden, ob es das Abkommen vorläufig - also vor der formalen Ratifizierung im Europaparlament - in Kraft setzen will.
Zu den Mercosur-Staaten gehören neben Uruguay auch Argentinien, Brasilien, Paraguay und Bolivien.
Diese Nachricht wurde am 26.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.