Der urguayische Juan Manuel Izquierdo ist gestorben. (Matilde Campodonico / AP / Matilde Campodonico)

In einer Erklärung des Krankenhauses hieß es, der 27-Jährige sei an den Folgen des Hirntods nach einem Herz-Lungen-Stillstand in Verbindung mit Herzrhythmusstörungen gestorben. Der Innenverteidiger vom Club Nacional aus Montevideo war in der 84. Minute des Achtelfinal-Rückspiels gegen den São Paulo FC ohne Fremdeinwirkung ohnmächtig geworden und musste in einem Krankenwagen vom Platz gefahren werden.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.