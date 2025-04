Die US-Börsen sind nach Trumps Statement kräftig gestiegen (Archivbild). (pa/AP/Richard Drew)

Der breit gefasste Index S&P 500 legte um mehr als neun Prozent zu, der Dow Jones um knapp acht Prozent. Der technologielastige Nasdaq stieg um mehr als zwölf Prozent.

Vor Trumps Ankündigung hatte in Europa und Asien der zunehmende Handelskonflikt die Aktienmärkte weiter belastet. Der DAX sank um 3 Prozent und schloss am späten Nachmittag bei gut 19.670 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor mehr als 3 Prozent. Die Börsen in Asien verzeichneten ebenfalls Verluste.

