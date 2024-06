Schwimmsport

Die US-Schwimmerin Gretchen Walsh ist die 100 Meter Schmetterling in Indianapolis so schnell geschwommen wie keine andere Frau vor ihr. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Darron Cummings)

Walsh überwand die Distanz beim Halbfinale der US Olympic Trials in Indianapolis in 55,18 Sekunden und übertraf damit den bisherigen Weltrekord um 0,3 Sekunden. Die zuvor schnellste Zeit von 55,48 Sekunden wurde bei der Schwedin Sarah Sjöström bei den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro gemessen.

Die 21-jährige Walsh kann sich bei dem US-Wettbewerb für ihre ersten Olympischen Spiele qualifizieren. Mit einem Sieg über 400 m Freistil steht die siebenmalige Olympiasiegerin Katie Ledecky bereits als Mitglied des US-amerikanischen Aufgebots fest. Die Olympischen Sommerspiele in Paris beginnen am 26. Juli.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.