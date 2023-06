Ein Abrams-Kampfpanzer bei einer Übung (picture alliance/dpa/Armin Weigel)

Der polnische Verteidigungsminister Blaszczak erklärte, die ersten 14 Panzer seien in Stettin eingetroffen. Insgesamt hat Polen 366 der Kampffahrzeuge in den USA bestellt. Zunächst werden Abrams geliefert, die zuvor von der US-Marine eingesetzt wurden. Ende 2024 sollen Panzer der morderneren Variante M1A2 folgen. Polen werde damit das erste Land außerhalb der USA, das über die modernste Version der Abrams verfügen werde, sagte Blaszczak. Das NATO-Land will in diesem Jahr vier Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgeben.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.