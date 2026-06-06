Der Ebola-Patient ist nach zwei Wochen Behandlung aus der Berliner Charité entlassen worden (Archivbild) (-- / Universitätsmedizin Charité / d / --)

Wie die Klinik mitteilte, befindet sich er in gutem Gesundheitszustand. Seit dem 30. Mai sei kein Virus mehr bei ihm nachgewiesen worden. Im Einklang mit international üblichen Kriterien habe das Gesundheitsamt die Isolationsanordnung daher aufgehoben.

Der Patient - ein Arzt - war am 20. Mai in der Charité aufgenommen worden. Bei ihm wurde nach Angaben der Universitätsklinik das Bundibugyo-Virus, eine Art des Ebola-Virus, mit einem PCR-Test nachgewiesen. Er war im Osten der Demokratischen Republik Kongo im Einsatz und behandelte Ebola-Patienten. Wegen der kürzeren Flugzeit hatten die US-Behörden die Bundesregierung darum gebeten, dass der Mann in Deutschland behandelt wird.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.