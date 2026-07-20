Neunte Nacht in Folge

Die Nachrichten (Deutschlandradio)

Das teilte das für die Region zuständige Kommando Centcom auf X mit. Ziel sei es, die militärischen Fähigkeiten weiter zu schwächen, die der Iran für Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus einsetze. Iranische Medien berichten von Explosionen an verschiedenen Orten und vom Einsatz der Luftabwehr.

In Kuwait erklärte die Armee, die Luftverteidigung habe feindliche Drohnen aus dem Iran abgewehrt. In dem ebenfalls mit den USA verbündeten Bahrain heulten Warnsirenen. Nach britischen Angaben brennt in der Straße von Hormus unweit der Küste des Omans ein Schiff.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.