In einigen Branchen lag der Anteil sogar noch deutlich darüber. Besonders in der Pharmaindustrie und Medizintechnik sowie im Fahrzeug- und Maschinenbau waren die Exportquoten in die USA überdurchschnittlich hoch. Zölle auf deutsche Exporte in die USA treffen diese Branchen besonders schwer, wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilte.

US-Präsident Trump hatte gegen zahlreiche Handelspartner pauschale Zusatz-Zölle verhängt und kurz danach für 90 Tage ausgesetzt. Die Zölle von 25 Prozent auf Stahl, Aluminium und Autos sowie die zehnprozentigen Basiszölle auf die übrigen Produkte blieben für die EU-Mitgliedsstaaten in Kraft.

