Ost-Pazifik
US-Armee greift erneut angebliches Drogenboot an - zwei Tote

Bei einem erneuten Angriff der US-Armee auf ein mutmaßliches Boot von Drogenschmugglern im Ost-Pazifik sind zwei Menschen getötet worden.

    Die Lenkwaffenzerstörer der Arleigh-Burke-Klasse USS Mahan (l, DDG 72) und USS Bainbridge (DDG 96) fahren in Formation, während ein F/A-18 Super Hornet des Carrier Air Wing Eight zur Landung auf dem Flugzeugträger USS Gerald R. Ford (CVN 78) ansetzt.
    Die USA greifen seit September immer wieder Boote von angeblichen Drogenschmugglern an. (Petty Officer 2nd Class Triniti/U.S. Pentagon/dpa)
    Das US-Militär teilte mit, bei den Getöteten handele sich um Narco-Terroristen. Das Boot habe laut geheimdienstlichen Erkenntnissen bekannte Schmuggelrouten befahren und sei in den Drogenschmuggel verstrickt.
    Die USA greifen immer wieder angebliche Boote von Drogenschmugglern an. Bei den Angriffen wurden bislang etwa 180 Menschen getötet. Kritiker stufen die Attacken als außergerichtliche Hinrichtungen und völkerrechtswidrig ein.
    Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.