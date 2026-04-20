Dies gab das zuständige "Southcom"-Kommando der US-Streitkräfte auf X bekannt. Das Boot sei von einer als terroristisch eingestuften Organisation betrieben worden, hieß es. Es sei laut geheimdienstlichen Erkenntnissen am Drogenhandel beteiligt gewesen und habe bekannte Schmuggelrouten befahren.
Die USA greifen immer wieder angebliche Boote von Drogenschmugglern an. Dabei wurden bislang mindestens 180 Menschen getötet. Die US-Regierung präsentiert allerdings nie Beweise für ihre Schmuggel-Vorwürfe. Kritiker stufen die Attacken als außergerichtliche Hinrichtungen und völkerrechtswidrig ein.
Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.