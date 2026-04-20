Karibik
US-Armee greift erneut angebliches Drogenschmuggler-Boot an - drei Tote

Bei einem erneuten Angriff der US-Armee auf ein angebliches Boot von Drogenschmugglern in der Karibik sind drei Menschen getötet worden.

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    Dies gab das zuständige "Southcom"-Kommando der US-Streitkräfte auf X bekannt. Das Boot sei von einer als terroristisch eingestuften Organisation betrieben worden, hieß es. Es sei laut geheimdienstlichen Erkenntnissen am Drogenhandel beteiligt gewesen und habe bekannte Schmuggelrouten befahren.
    Die USA greifen immer wieder angebliche Boote von Drogenschmugglern an. Dabei wurden bislang mindestens 180 Menschen getötet. Die US-Regierung präsentiert allerdings nie Beweise für ihre Schmuggel-Vorwürfe. Kritiker stufen die Attacken als außergerichtliche Hinrichtungen und völkerrechtswidrig ein.
    Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.