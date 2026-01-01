Mehrere Tote
US-Armee greift erneut mutmaßliche Drogenboote an

Die US-Armee hat erneut mutmaßlich zum Drogenschmuggel benutzte Boote vor der Küste von Südamerika versenkt.

    Drei Personen seien bei dem Angriff getötet worden, teilte das zuständige Kommando der Streitkräfte mit. Mehrere Menschen seien zudem über Bord gesprungen. Nach ihnen werde gesucht. Das Militär gab nicht bekannt, wo der Angriff stattfand. Frühere Attacken hatte es in der Karibik und im Pazifik gegeben.
    Seit Anfang September greifen US-Streitkräfte immer wieder Schnellboote in der Region an, die mit Rauschgift beladen sein sollen. Bei den bislang rund 30 Attacken wurden offiziellen Angaben zufolge mehr als 100 Menschen getötet. Es gibt Zweifel, ob das Vorgehen des Militärs mit dem Völkerrecht vereinbar ist.
