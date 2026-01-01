Mehrere Tote

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Drei Personen seien bei dem Angriff getötet worden, teilte das zuständige Kommando der Streitkräfte mit. Mehrere Menschen seien zudem über Bord gesprungen. Nach ihnen werde gesucht. Das Militär gab nicht bekannt, wo der Angriff stattfand. Frühere Attacken hatte es in der Karibik und im Pazifik gegeben.

Seit Anfang September greifen US-Streitkräfte immer wieder Schnellboote in der Region an, die mit Rauschgift beladen sein sollen. Bei den bislang rund 30 Attacken wurden offiziellen Angaben zufolge mehr als 100 Menschen getötet. Es gibt Zweifel, ob das Vorgehen des Militärs mit dem Völkerrecht vereinbar ist.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.