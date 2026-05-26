Krieg im Mittleren Osten

Ein F15-Kampfjet der US-Luftwaffe (Archivbild). (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Usaf / U.S. Air)

Wie das für die Golfregion zuständige US-Zentralkommando "Centcom" bekanntgab, wurden iranische Abschussanlagen für Raketen attackiert sowie Boote, die gerade Minen verlegen wollten. Einzelheiten wurden nicht genannt. Es hieß lediglich, mit den Angriffen sollten US-Soldaten vor Bedrohungen durch die iranischen Streitkräfte geschützt werden. Iranische Medien berichteten von mehreren Todesopfern nach einem amerikanischen Angriff auf die Insel Larak in der Straße von Hormus. Eigentlich gilt seit Anfang April eine Waffenruhe.

US-Präsident Trump hatte zuletzt widersprüchliche Angaben zu Gesprächen mit dem Iran über ein Ende des Krieges gemacht. Er erklärte zunächst, ein Abkommen sei bereits weitgehend ausgehandelt, und die Details würden in Kürze bekanntgegeben. Später gab er bekannt, seine Unterhändler angewiesen zu haben, nichts zu überstürzen.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.