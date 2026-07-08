Nach Beschuss von Tankern

Die USA sollen die iranische Küste an der Straße von Hormus angegriffen haben - hier ein Satellitenbild der Meerenge. (picture alliance / dpa / The Visible Earth)

Die Attacken seien eine Reaktion auf den Beschuss von drei Tankern im Bereich der Straße von Hormus, hieß es. Die iranische Aggression stelle einen eklatanten Verstoß gegen die vereinbarte Waffenruhe dar. Gestern Abend hatte die US-Regierung bereits ihre Sanktionen gegen die iranische Ölwirtschaft wieder in Kraft gesetzt. - Iranische Medien meldeten mehrere Explosionen in Häfen und anderen Orten an der Küste des Persischen Golfs. Die Regierung in Teheran warf den USA ihrerseits einen Verstoß gegen das Rahmenabkommen für einen Frieden vor und kündigte Vergeltung an.

Gestern waren im Bereich der Straße von Hormus drei Tanker angegriffen worden. Vom Regime in Teheran gibt es bislang keine offizielle Bestätigung, dass es sich um iranische Attacken handelte. Es hatte in den vergangenen Tagen aber wiederholt erklärt, nur die von ihm vorgegebene Route durch die Straße von Hormus dürfe befahren werden.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.