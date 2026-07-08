Nach Beschuss von Tankern

Die USA sollen die iranische Küste an der Straße von Hormus angegriffen haben - hier ein Satellitenbild der Meerenge. (picture alliance / dpa / The Visible Earth)

Weiter hießm es, diese iranische Aggression sei ungerechtfertigt und stelle einen eklatanten Verstoß gegen die vereinbarte Waffenruhe dar. Der Iran werde dafür einen hohen Preis zahlen. Kurz zuvor hatte die US-Regierung bereits ihre Sanktionen gegen die iranische Ölwirtschaft wieder in Kraft gesetzt.

Iranische Medien meldeten mehrerer Einschläge und Explosionen im Hafen der Stadt Sirik und auf der Insel Qeschm am Golf von Hormus sowie auf die Stadt Bandar. Die iranische Regierung warf den USA ihrerseits einen Verstoß gegen das Rahmenabkommen für einen Frieden vor und kündigte Gegenmaßnahmen an.

Gestern waren im Bereich der Straße von Hormus drei Tanker angegriffen worden. Vom Regime in Teheran gibt es bislang keine offizielle Bestätigung, dass es sich um iranische Attacken handelte. Es hatte in den vergangenen Tagen aber wiederholt erklärt, nur die von ihm vorgegebene Route durch die Straße von Hormus dürfe befahren werden.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.