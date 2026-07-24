Nächtliche Angriffe

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Das Einsatzkommando der amerikanischen Streitkräfte erklärte, man wolle durch neue Einsätze die Fähigkeit des iranischen Militärs schwächen, die zivile Schifffahrt zu bedrohen. In mehreren Orten im Iran waren nach Angaben staatlicher Medien in der Nacht Explosionen zu hören. Unter anderem sei eine Rakete auf der Insel Keschm in der Straße von Hormus eingeschlagen.

Kuwait meldete am Abend neue Luftangriffe auf sein Staatsgebiet. Ein Posten an der Grenze zum Irak sei Ziel feindlicher Drohnenattacken geworden. Zur Herkunft der Drohnen machte die kuwaitische Armee zunächst keine Angaben.

US-Präsident Trump erklärte, man werde den Iran für Attacken auf Schiffe in der Straße von Hormus zur Rechenschaft ziehen. Alle dadurch entstehenden Schäden würden ab sofort mit iranischem Geld beglichen, das von den USA kontrolliert werde. Damit bezog sich Trump offensichtlich auf eingefrorene iranische Vermögenswerte.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.