Logo der US-Behörde FDA (IMAGO / SOPA Images / Thomas Fuller )

Die langjährige Zweistudien-Anforderung dürfte wegfallen. Künftig solle die Standardvorgabe der FDA darin bestehen, nur noch eine Studie für neue Medikamente und andere neuartige Gesundheitsprodukte zu verlangen, schrieben FDA-Kommissar Makary und sein stellvertretender Leiter Prasad in einem Beitrag für das "New England Journal of Medicine". Hintergrund ist Beobachtern zufolge das erklärte Ziel, Bürokratie abzubauen und neue Medikamente schneller verfügbar zu machen - ein Versprechen der Regierung von US-Präsident Trump.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.