Der US-Astronaut James Lovell, hier vor dem Start der Apollo-13-Mission 1970 (AFP)

Das teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Lovell und seine Crew waren an Bord der Mondlandemission Apollo 13 im April 1970. Nach der Explosion eines Sauerstofftanks musste die Besatzung kurz vor Erreichen des Mondes die Kapsel verlassen und in das Mondlandemodul umsteigen. Nach vier Tagen gelang ihnen die Rückkehr zur Erde. Dabei mussten sie sich mit einfachsten Navigationsmitteln behelfen, um den richtigen Kurs zu steuern, unter anderem mit einer Armbanduhr, die Lovell trug.

Zuvor hatte Lovell bereits an der Mondmission Apollo 8 teilgenommen.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.