"Apollo 13"-Mission

Das undatierte Foto der NASA zeigt den US-Astronauten Thomas K. Mattingly, der jetzt im Alter von 87 Jahren gestorben ist. (AFP Photo / NASA)

Wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte, starb er am 31. Oktober im Alter von 87 Jahren. Internationale Bekanntheit hatte Mattingly durch die missglückte Mondmission Apollo 13 im Jahr 1970 erlangt. Er war damals für den Flug zum Mond eingeteilt, musste die Teilnahme jedoch wegen einer Erkrankung kurzfristig absagen. Nachdem sich an Bord des Raumschiffs eine Explosion ereignet hatte, entwickelte Mattingly von der Erde aus ein Energiespar-Verfahren, mit dem die Crew sicher in die Atmosphäre zurückkehren konnte. Die Ereignisse wurden später in dem Streifen "Apollo 13" verfilmt.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.