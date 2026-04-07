Der Mond, aufgenommen von einer Kamera außerhalb des Orion-Raumschiffs (Uncredited / NASA / AP / dpa / Uncredited)

In den nächsten Stunden entfernt sich die "Artemis"-Raumkapsel "Orion" noch weiter von der Erde, der größte Abstand soll bei fast 407.000 Kilometern liegen. Nach der Mondumrundung soll die Kapsel den etwa viertägigen Rückflug antreten. Sie wird allein durch die Schwerkraft des Mondes und ohne zusätzlichen Antrieb wieder auf Kurs Richtung Erde gebracht.

Die Crew war in der Nacht zum Donnerstag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet.

Artemis 2 ist die erste bemannte Mission Richtung Mond seit mehr als 50 Jahren. Eine erneute Mondlandung strebt die Nasa für das Jahr 2028 an.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.