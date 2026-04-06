"Artemis 2"

Der Mond, aufgenommen von einer Kamera außerhalb des Orion-Raumschiffs (Uncredited / NASA / AP / dpa / Uncredited)

Das teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Bisher lag der Rekord bei 400.171 Kilometern, er war 1970 auf der "Apollo 13"-Mission aufgestellt worden. In den nächsten Stunden entfernt sich die "Artemis"-Raumkapsel "Orion" noch weiter von der Erde.

Die Crew war in der Nacht zum Donnerstag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet. In der vergangenen Nacht erreichten sie den Punkt, an dem die Schwerkraft des Mondes stärker auf das Raumschiff wirkt als die der Erde. Sie sollen den Mond einmal umrunden und kehren dann zur Erde zurück.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.