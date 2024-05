Nahost-Krieg

Rund ein Drittel der insgesamt eine Millionen Menschen in Rafah soll die Stadt mittlerweile verlassen haben - zum Beispiel Richtung solcher Zeltstätten außerhalb. (AFP / -)

Palästinensischen Medien zufolge führte die israelische Armee Luftangriffe auf den Osten der Stadt durch. Auch im Norden soll es Angriffe gegeben haben. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet, mittlerweile sei rund ein Drittel der insgesamt eine Million Menschen in Rafah aus der Stadt geflohen. Zuvor hatte Israel Evakuierungen angeordnet.

US-Außenminister Blinken bekräftigte in einem Telefonat mit Verteidigungsminister Gallant, dass die amerikanische Regierung eine großangelegte Offensive in Rafah ablehnt. Laut der Zeitung Jerusalem Post forderte Blinken Israel außerdem auf, mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen zu lassen und die Probleme bei der Verteilung zu lösen.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.