US-Außenminister Blinken (AP / Johanna Geron)

In der Hauptstadt Warschau ist zunächst ein Treffen mit Präsident Duda geplant. Später will Blinken mit seinem polnischen Amtskollegen Sikorski und Ministerpräsident Tusk zusammenkommen. Nach Angaben des US-Außenministeriums geht es bei den Gesprächen unter anderem um die Vertiefung der Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung und Energie.

Neben den USA zählt Polen zu den wichtigsten militärischen Unterstützern der von Russland angegriffenen Ukraine. Das EU- und NATO-Land spielt zudem eine wichtige Rolle als logistische Drehscheibe für die Hilfe des Westens für Kiew.

