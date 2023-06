Diplomatie

US-Außenminister Blinken zu Besuch in Saudi-Arabien. (AFP / AMER HILABI)

Aus Regierungskreisen in Washington hieß es im Anschluss an eine Unterredung Blinkens mit dem saudischen Kronprinzen bin Salman, es habe eine offene, und freimütige Diskussion gegeben. Auch weitere strittige Themen seien zur Sprache gekommen.

Die USA und Saudi-Arabien sind seit Jahrzehnten miteinander verbündet. In den vergangenen Jahren haben sich die Beziehungen aber verschlechtert. Ein Grund hierfür war die Ermordung des regierungskritischen Journalisten Khashoggi im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul im Jahr 2018. Zudem reagierte Washington verärgert auf die Erhöhung der Erdölpreise durch Saudi-Arabien, die in Absprache mit Russland erfolgt war.

