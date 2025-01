Diplomatie

US-Außenminister Blinken (Archivbild) (AP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

Auf seiner ersten Station wird er zu einem Besuch in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul erwartet. Anschließend reist Blinken nach Tokio weiter. Laut dem State Department soll es in beiden Ländern um die gemeinsame Indopazifik-Strategie gehen. Diese wendet sich gegen Vorherrschafts-Bestrebungen Chinas in der Region. Auch die nukleare Bedrohung durch Nordkorea wird Thema der Gespräche sein. Auf seiner Rückreise will Blinken Halt in Frankreich machen. Dort stehen nach Angaben aus Washington Beratungen über die Entwicklungen im Nahen Osten und in der Ukraine im Mittelpunkt.

Es dürfte die letzte geplante Reise Blinkens als Chefdiplomat der Vereinigten Staaten sein, bevor die neue US-Regierung unter dem designierten Präsidenten Trump ihre Arbeit aufnimmt.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.