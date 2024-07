US-Außenminister Blinken: Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran "war einer der größten Fehler, die wir in den letzten Jahren gemacht haben" (Archivbild). (dpa / AP / Evelyn Hockstein)

Es gehe nur noch um einen Zeitraum von ein oder zwei Wochen, sagte Blinken bei einer Sicherheitskonferenz in Aspen im Bundesstaat Colorado. Er kritisierte in diesem Zusammenhang die Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch den früheren US-Präsidenten Trump im Jahr 2018. Danach habe die Führung in Teheran ihr Atomprogramm wieder aufgenommen und zuletzt verstärkt. Blinken betonte zugleich, dass es keine Hinweise darauf gebe, dass der Iran bereits Atomwaffen entwickelt habe.

Die USA, Frankreich, Großbritannien, Deutschland sowie Russland und China hatten 2015 ein Abkommen mit dem Iran geschlossen, um zu verhindern, dass das Land Atomwaffen baut. Nach dem einseitigen Ausstieg der USA hielt sich der Iran schrittweise nicht mehr an die vereinbarten Verpflichtungen.

