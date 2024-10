US-Außenminister Blinken will in Tel Aviv seine Bemühungen um eine Waffenruhe fortsetzen. (AP / Nathan Howard)

Er traf am Vormittag zu Gesprächen in Israel ein. Dabei soll es neben einer Feuerpause auch um eine Ausweitung der Hilfslieferungen für die notleidende Bevölkerung gehen. Die geplante einwöchige Reise Blinkens umfasst auch einen Aufenthalt in Jordanien und in Katar.

Die US-Regierung hatte die Tötung von Hamas-Chef Sinwar durch das israelische Militär in der vergangenen Woche als möglichen Durchbruch bezeichnet, der den Weg zu einem Ende des Gaza-Krieges ebnen könnte. Sinwar galt als Drahtzieher des Hamas-Großangriffs auf Israel, der den Gaza-Krieg ausgelöst hatte.

Unterdessen setzte die israelische Armee ihre Militäroperationen gegen die Hamas im Gazastreifen und gegen die Hisbollah im Libanon fort.

