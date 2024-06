Gaza-Krieg

US-Außenminister Blinken reist nach Israel und Ägypten. (AP / Johanna Geron)

Dort ist ein Treffen mit Ministerpräsident Netanjahu vorgesehen, aber auch mit dem Oppositionspolitiker Gantz. Dieser hatte das israelische Kriegskabinett gestern verlassen und zu Neuwahlen aufgerufen. Hintergrund sind Meinungsverschiedenheiten über die Zukunft des Gazastreifens. Gantz hatte von Netanjahu verlangt, einen Plan für das weitere Vorgehen nach einem Ende des Gazakriegs vorzulegen.

Blinken will nach Angaben eines Sprechers für eine Waffenruhe in mehreren Phasen werben. Ein entsprechender Vorschlag sieht auch die Freilassung aller verbliebenen Geiseln vor, die seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober in der Gewalt der Terrororganisation sind. Für Gespräche darüber reist Blinken auch nach Ägytpen, Jordanien und Katar.

