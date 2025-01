Menschen gehen in Goma an einem zerstörten Auto vorbei. (AFP / -)

Ruanda unterstützt die Rebellengruppe M23 in der Demokratischen Republik Kongo, die zuletzt die Großstadt Goma in der Nähe der Grenze eingenommen hatte. Dabei sollen mehr als einhundert Menschen getötet und tausende verwundet worden sein. Die UNO nannte die humanitäre Lage in der Stadt extrem besorgniserregend. Es gebe Berichte über Vergewaltigungen und Plünderungen. Das Kinderhilfswerk Unicef befürchtet, dass es im Ostkongo zu Cholera-Ausbrüchen kommen könnte. Hunderttausende Menschen seien vor den Kämpfen geflohen. Mindestens 4,5 Millionen Menschen in der Region seien Vertriebene.

In der kenianischen Hauptstadt Nairobi findet heute ein Krisengipfel der Ostafrikanischen Gemeinschaft statt.

