Nahostkonflikt

US-Außenminister Rubio (l.) und der israelische Ministerpräsident Netanjahu schütteln sich die Hände (Archivbild). (Evelyn Hockstein / Pool Reuters / AP / dpa)

US-Präsident Trump hatte betont, er sei "nicht glücklich" über den Angriff. Das Golfemirat Katar ist ein wichtiger Verbündeter der USA. Beide Länder vermitteln gemeinsam mit Ägypten zwischen Israel und der Hamas im Gaza-Krieg. Rubio stellte vor seinem Abflug klar, dass diese Meinungsverschiedenheit aber keine Auswirkungen auf das enge Verhältnis zu Israel habe.

Der Besuch des US-amerikanischen Außenministers soll auch dazu dienen, Israel die anhaltende Unterstützung der Vereinigten Staaten zuzusichern, bevor in gut einer Woche mehrere Länder im Rahmen der UNO-Generaldebatte in New York einen Palästinenserstaat anerkennen wollen.

Sondergipfel der arabischen Staaten

Am Dienstag hatte die israelische Armee Luftangriffe auf Ziele in Katars Hauptstadt Doha geflogen, die sich gegen die Führungsebene der Hamas richteten. Netanjahu erklärte, die Hamas-Führer seien das Haupthindernis für die Beendigung des Krieges.

Bei einem von Katar geplanten Sondergipfel heute und morgen beraten fast 60 arabische und islamische Staaten über eine gemeinsame Haltung gegenüber Israel.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.