US-Außenminister Rubio: Iranische Spieler bei Fußball-WM in Sommer willkommen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / BRENDAN SMIALOWSKI)

Die Spieler seien willkommen, sagte Rubio in Washington. Niemand in den USA habe gesagt, dass sie nicht kommen dürften. Einschränkungen könnten sich allerdings für Begleitpersonen ergeben, die Verbindungen zu den iranischen Revolutionsgarden hätten. Damit distanzierte sich Rubio zugleich von einem Vorschlag, wonach Italien den WM-Platz der iranischen Mannschaft übernehmen könnte. Dies hatte der US-Sonderbeauftragte Zampolli ins Gespräch gebracht. Italien hatte sich erneut nicht für das Turnier qualifiziert.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.