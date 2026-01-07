Streit um Grönland

US-Außenminister Rubio kündigt Gespräche mit Regierungvertretern Grönlands an. (Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa)

Diese sollten in der kommenden Woche stattfinden, sagte Rubio. Sein dänischer Amtskollege Rasmussen hatte um ein Treffen gebeten. Anlass sind Drohungen von US-Präsident Trump, der wiederholt erklärt hatte, die strategisch wichtige und an Rohstoffen reiche Insel unter seine Kontrolle ⁠bringen zu wollen. Trump hatte dabei auch militärische Mittel nicht ausgeschlossen.

Bundesaußenminister Wadephul begrüßte das geplante Gespräch zwischen den USA und Dänemark. Zugleich betonte er, alle Fragen, die die Sicherheit im arktischen Raum beträfen, müssten im NATO-Rahmen besprochen werden.

Grönland gehört zum EU- und NATO-Staat Dänemark, genießt aber weitreichende Autonomie.

