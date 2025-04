Washington

US-Außenminister Rubio kürzt sein Ministerium zusammen

US-Außenminister Rubio hat umfassende Kürzungen und eine Umstrukturierung seines Ministeriums angekündigt. Ämter und Programme, die nicht mit den nationalen Interessen der USA übereinstimmten, würden abgeschafft oder gestrichen: "In seiner jetzigen Form ist das Ministerium aufgebläht und nicht in der Lage, seinen wesentlichen diplomatischen Auftrag in dieser neuen Ära des Wettbewerbs der Großmächte zu erfüllen".