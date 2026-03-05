Krieg in Nahost

Eine iranische ballistische Rakete ist Richtung Türkei geflogen und wurde abgefangen (Archivbild). (AFP / -)

US-Außenminister Rubio bezeichnete Angriffe auf das Hoheitsgebiet der Türkei im Gespräch mit seinem türkischen Kollegen Fidan als inakzeptabel.

Die Regierung in Ankara hat sich im Krieg gegen den Iran bislang neutral verhalten und auch lange um eine diplomatische Lösung des Konflikts bemüht. In der Türkei sind aber auch US-Soldaten stationiert. Der wichtigste NATO-Luftwaffenstützpunkt im Land ist in Incirlik in der südtürkischen Provinz Adana. Nach US-Angaben sind dort rund 1500 Militärangehörige stationiert. Der Stützpunkt gilt als wichtiges Militär-Drehkreuz in der Region.

Die Rakete war von einem NATO-Abwehrsystem in der türkischen Grenzregion abgefangen worden. Es gab keine Verletzten. Wo die iranische Rakete hätte einschlagen sollen, ist nicht bekannt.

