Iran - USA

US-Außenminister Rubio besucht Golfstaaten nach Iran-Deal. (Jose Luis Magana/FR159526 AP/dpa)

Geplant sind Besuche in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait und Bahrain. Bis Donnerstag will Rubio nach Angaben seines Sprechers das vorläufige Abkommen mit dem Iran sowie die Bemühungen um einen freien Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus erläutern. Nach Einschätzung von Beobachtern in Washington soll mit der Reise um neues Vertrauen bei den Golfpartnern geworben werden. Mehrere Länder der Region waren infolge der amerikanisch-israelischen Luftangriffe auf den Iran zum Ziel iranischer Attacken geworden.

Derweil wurde in der Schweiz die erste Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran beendet. Die Gespräche gehen nun auf Arbeitsebene weiter. Ziel ist es, innerhalb von 60 Tagen ein endgültiges Abkommen zu erreichen.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.