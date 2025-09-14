Nahostkonflikt

US-Außenminister Rubio (l.) und der israelische Ministerpräsident Netanjahu schütteln sich die Hände (Archivbild). (Evelyn Hockstein / Pool Reuters / AP / dpa)

Er werde mit der Regierung Netanjahu untwer anderem darüber sprechen, wie sich der Luftangriff in Katar auf die Bemühungen um ein Ende des Gaza-Krieges auswirken wird, sagte Rubio vor seinem Abflug. US-Präsident Trump hatte erklärt, er sei "nicht glücklich" über den Angriff vom Dienstag. Das Golfemirat Katar ist ein wichtiger Verbündeter der USA. Beide Länder vermitteln gemeinsam mit Ägypten zwischen Israel und der Hamas im Gaza-Krieg. Die USA sind zugleich Israels wichtigster Verbündeter.

Bei einem von Katar geplanten Sondergipfel sollen fast 60 arabische und islamische Staaten heute und morgen über eine gemeinsame Haltung gegenüber Israel beraten.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.