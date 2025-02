Kaja Kallas, EU-Außenbeauftragte (Virginia Mayo/AP/dpa)

Das bestätigte ein Sprecher der Außenbeauftragten. Den Angaben zufolge wurden als Erklärung Termingründe genannt. Kallas wollte mit Rubio Möglichkeiten für die Europäer sondieren, sich an den Ukraine-Gesprächen zwischen den USA und Russland zu beteiligen. Zuletzt hatte Kallas die Pläne von Präsident Trump zur Beendigung des Ukraine-Kriegs als schmutzigen Deal bezeichnet. Ungeachtet der Absage des Treffens mit Rubio will die Außenbeauftragte in Washington Gespräche mit Senatoren und Kongressabgeordneten führen.

